Sanremo. I vigili del fuoco del distaccamento matuziano hanno spento le fiamme divampate, per motivi ancora da chiarire, in un canneto lungo la ciclabile in località Tre Ponti a Sanremo. E’ successo intorno alle 4.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, il rogo è rimasto circoscritto alla vegetazione: non si sono registrati danni a cose né feriti.

