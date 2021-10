Il primo discorso di Marco Russo: “Vinto per aver indicato mete senza fare promesse”

Savona. “Siamo partiti da molto lontano nella fase in cui gettavamo le fondamenta di un edificio senza fretta ma costruendo muri consolidati. Siamo stati votati per non aver indicato promesse ma indicato delle mete“. Sono queste le parole del primo discorso di Marco Russo, il neo sindaco di Savona, tenuto alla Sms Fornaci a Savona dopo che anche i dati ufficiali hanno confermato la sua vittoria sull’avversario Angelo Schirru, arrivato per congratularsi.

