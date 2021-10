Genova. Niente unanimità sull’ordine del giorno fuori sacco in Regione dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Balleari, che equipara fascismo e nazismo sulla base della risoluzione europea contro ogni totalitarismo. Il documento non è stato sottoscritto dalla minoranza e quindi sarà portato in aula durante le prossime sedute del Consiglio regionale.

