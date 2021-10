Diano Marina, primo consiglio dell’era Za Garibaldi sindaco: «Oggi si apre il capitolo “le più belle parole sono i fatti”»

Diano Marina. «Vorrei dare il benvenuto a tutti i presenti in particolare a coloro che siedono per la prima volta in questa sala che rappresenta a tutti gli effetti un piccolo parlamento». E’ iniziato con un discorso del neo-eletto sindaco Cristiano Za Garibaldi il primo consiglio comunale post elezioni amministrative. Prima di giurare, il sindaco ha voluto parlare al numeroso pubblico presente, alla sua maggioranza e alle minoranze, impegnandosi per garantire a tutti la possibilità di incidere, democraticamente, per il bene della comunità amministrata.

... » Leggi tutto