Sanremo. Tragedia in via Val d’Olivi a Sanremo dove un uomo di 89 anni è morto precipitando da una fascia in un canale sottostante.

Nel tentativo disperato di salvare l’anziano, sul posto è giunta un’ambulanza insieme con i vigili del fuoco del distaccamento matuziano. Atterrato sottostrada anche l’elicottero Grifo del 118.

Sul posto anche i carabinieri.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente.

