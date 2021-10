Grande Liguria: “Sconfitta dovuta alla gestione politica della maggioranza di questi 5 anni, non agli apparentamenti”

Savona. “Pensare che la sconfitta pesante, una delle più eclatanti dei comuni al voto, sia colpa degli apparentamenti lascia perplessi. Così come la strategia di dare addosso in campagna elettorale agli assessori uscenti. I dati elettorali dicono con chiarezza che tutti gli assessori uscenti che si sono presentati sono stati rieletti compreso il Presidente del consiglio Comunale, pertanto i cittadini anche in questo caso non hanno pensato come voi”. A dirlo è Roberto Paolino, coordinatore provinciale di Grande Liguria, in merito alle critiche sugli apparentamenti e la gestione della campagna elettorale da parte della Lega.

