Green pass, salgono le vaccinazioni: mille dosi prenotate da venerdì

Genova. “Sono quasi mille le prenotazioni effettuate da venerdì per il vaccino anti Covid, terze dosi escluse: si conferma quindi l’impennata di adesioni collegata all’introduzione dell’obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro. Intanto proseguono a buon ritmo anche le prenotazioni per le terze dosi: sono 150 quelle effettuate oggi dalle persone ultravulnerabili over 80 e con legge 104: l’apertura delle prenotazioni è stata alla alle 12”.

... » Leggi tutto