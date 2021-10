Genova. Dopo la infuocata commissione di stamani, è stato approvato, durante la seduta di oggi in consiglio comunale lo schema di accordo di ristoro tra Autostrade per l’Italia, Comune di Genova, Città Metropolitana, Regione Liguria e Autorità portuale in ordine ai danni subiti a seguito del crollo sul viadotto Polcevera.

