Tunnel subportuale, obbiettivo cantieri nel 2025: “Si impone la sostituzione della sopraelevata”

Genova. Sono 700 i milioni di euro che l’accordo tra Aspi e gli enti locali per i ristori legati al crollo del Morandi, fa arrivare improvvisamente sul tunnel subportuale di Genova. Un’idea per cui nel 2002 era stata creata una società pubblica ad hoc, Tunnel Spa, liquidata dieci anni dopo e dopo aver speso tre milioni di euro in un progetto preliminare che, oggi, potrebbe costituire un punto di ripartenza ma che andrà profondamente ripensato.

