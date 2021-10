Ventimiglia, appalto di igiene urbana alla Teknoservice: Egea fa ricorso e chiede 12milioni di risarcimento danni

Ventimiglia. Annullare il contratto di aggiudicazione, al momento ancora temporanea, dell’appalto per il servizio di igiene urbana alla Teknoservice S.r.l. oppure «nel caso in cui l’eccellentissimo Giudice adito ritenesse di non poter pronunciare la declaratoria di inefficacia» risarcire la società Egea Ambiente S.r.l. per i danni patiti «per spese di partecipazione alla gara e patiendi in forza del lucro cessante» stimati nella misura forfettaria di poco meno di 10milioni di euro (per l’esattezza 9.912.319,04 euro) oltre al danno curricolare stiamo in quasi 2milioni di euro (1.859.787,95 euro). E’ quanto si legge nel ricorso al Tar ligure promosso dallo studio legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati di Torino a nome della società Egea Ambiente S.r.l. contro il Comune di Ventimiglia, la Centrale Unica di Committenza (Cuc) Comuni di Ventimiglia e Camporosso, e nei confronti di Teknoservice S.r.l.: la ditta che il 3 settembre scorso, come stabilito dalla Cuc, si è aggiudicata il servizio di raccolta, trasporto e connessi servizi accessori di gestione dei rifiuti a favore dei comuni del bacino ventimigliese. Un appalto dal valore di quasi 100milioni di euro per sette anni di servizio nei diciotto comuni del comprensorio Intemelio.

