Monaco. La XXI Settimana della lingua italiana nel mondo, celebrata in tutto il mondo dal 18 al 23 ottobre 2021 sul tema “Dante, l’italiano“, ha debuttato il 18 ottobre alle 18.30 nel Principato di Monaco, all’interno degli eleganti saloni del CREM allestiti per accogliere le opere in vetro di Murano e Boemia firmate dalla glass designer Benedetta Brachetti Peretti.

... » Leggi tutto