Bordighera. Spesso i ragazzi al termine delle medie non sanno bene quale strada intraprendere e quale indirizzo di studi seguire. Se, però, sono appassionati cultori di scienze ed informatica non c’è possibilità d’errore: il liceo scientifico opzione scienze applicate presso l’Istituto Montale di Bordighera, sotto la dirigenza della dottoressa Antonella Costanza, offre un interessante percorso scolastico che fa per loro.

... » Leggi tutto