Coop, torna la promozione per sostenere l’abbassamento dell’Iva sugli assorbenti

Genova. “Il Governo ha imboccato la strada giusta con l’abbattimento dell’Iva sugli assorbenti femminili dal 22% al 10% e dimostra di aver recepito la mobilitazione in atto che Coop ha sostenuto. E’ un grande risultato. Da parte nostra vigileremo perché la normativa vada in porto e non ci siano rincari nel settore che vanifichino i taglio dell’Iva. Inoltre ci affianchiamo al Governo con una ulteriore azione. Da domani, giovedì 21 ottobre la possibilità di arrivare anche al 4% come tassazione è già realtà in Coop. Il rilancio della campagna “Close the Gap” prevede infatti fino al 3 novembre il taglio del prezzo di vendita su tutti gli assorbenti femminili Coop così da simulare il passaggio dell’Iva dal 22% attuale al 4%”.

