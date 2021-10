Coppa Liguria, il Savona vince e vola agli ottavi: suicidio Vadese al Picasso, 1-4 il risultato finale

Quiliano. Questa sera alle ore 20:00 allo stadio Picasso è andato in scena l’ultimo atto del primo turno della Coppa Liguria di Prima Categoria. A sfidarsi in un classico dell’ultimo periodo sono state Vadese e Savona, formazioni provenienti da due momenti completamente differenti ma determinate a conseguire il medesimo obiettivo: passare il turno per far gioire i propri tifosi. Per i ritrovati biancoblù di mister Balleri la missione sembrava però tutt’altro che agevole: per accedere agli ottavi gli Striscioni necessitavano infatti di una vittoria con tre o più gol di scarto.

