Crisi politica a Ventimiglia, assessore Matteo De Villa annuncia fuoriuscita da Forza Italia

Ventimiglia. Forza Italia, partito che nelle scorse elezioni amministrative aveva corso per l’elezione a sindaco di Gaetano Scullino, è ufficialmente fuori dalla maggioranza. Dopo il consigliere Cristina D’Andrea, anche l’assessore Matteo De Villa ha annunciato la propria fuoriuscita da Forza Italia. «Sia io che Cristina abbiamo deciso di uscire per aderire al gruppo misto – ha dichiarato -. Non ritengo, infatti, che il trattamento ricevuto, con la sospensione dal partito, avvenuta soltanto per aver votato la pratica Coop, nell’interesse della città e in contrasto con quanto richiesto dal direttivo, possa essere un motivo di sospensione valido».

