Sanremo, Comune potenzia servizio scuolabus per le frazioni

Sanremo. Corse da e verso l’entroterra, il Comune potenzia il servizio scuolabus. E’ di lunedì scorso il correttivo deliberato dalla giunta Biancheri, su proposta dell’assessore alla Scuola Costanza Pireri, per il potenziamento dei servizi di trasporto dedicati agli studenti che frequentano i plessi di San Giacomo e San Pietro. A partire da ieri, infatti, le corriere della Riviera Trasporti – che svolgono il servizio scuolabus per conto del municipio, con una flotta di 14 mezzi -, raddoppiano sulla linea 2 che serve le medie Dante Alighieri, il nido Maria Goretti di via Margotti e le scuole elementari di San Giacomo. Un servizio aggiuntivo richiesto dai genitori dei ragazzi per via del differente orario di lezione applicato negli ultimi due istituti citati.

