Difesa del suolo, ad Alassio al via la pulizia dei rii

Alassio. “Approssimandosi il periodo delle piogge quello assunto stamani è un atto dovuto nel segno della sicurezza del nostro territorio”. Rocco Invernizzi, commenta così l’approvazione, stamani in Giunta, della delibera di approvazione dei progetti definitive d esecutivi, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale per i lavori di “difesa del suolo: pulizia dei corsi d’acqua” afferenti i rii individuati dall’Amministrazione Comunale, in rapporto allo stato di consistenza degli stessi, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque verso lo sfocio a mare.

