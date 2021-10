Il savonese protagonista del film “Vivo!”: lungometraggio sul gioco di ruolo e il riscatto sociale

Liguria. Si chiama Vivo! ed è l’ultima produzione della MFL Film che porta la firma del regista Alfonso Cioce. Il film è stato girato tra Savona, Albissola Marina, Stella e Celle Ligure, e racconta la storia di Guido (Matteo Sintucci). Guido ha 30 anni ed è cresciuto senza una figura materna insieme alla sorella Teresa (Angela Myftari). In una società caotica e disillusa, che non lascia spazio ai giovani, il protagonista nel gioco di ruolo dal vivo. Ma la monotonia delle giornate verrà stravolta dall’arrivo di Amanda (Carola Santopaolo). Insieme all’amore, Guido troverà anche la sua strada. Vivo! è un film che parla di rinascita, dell’importanza del gioco in età adulta, di amore, di legami familiari spezzati e poi ritrovati.

