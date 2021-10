La ripartenza del settore, sostenibilità, promozione e distribuzione delle navi in Italia: a Savona il 10^ Italian Cruise Day

Savona. Obiettivi e iniziative per la ripartenza del comparto, sostenibilità ambientale, sociale ed economica della cruise industry, nuove soluzioni di promozione e vendita per conquistare il crocierista di domani e futura distribuzione delle navi in Italia e nel Mediterraneo. Sono i temi principali della decima edizione di Italian Cruise Day, il forum itinerante annuale di riferimento per il comparto crocieristico ideato e organizzato dalla società di ricerca e consulenza Risposte Turismo in programma a Savona venerdì 29 ottobre.

