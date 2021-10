Genova. Un uomo di 25 anni, si è presentato all’una di notte dal portone della casa della sua ex fidanzata, e ha cominciato a suonare il campanello. Ma la ragazza infastidita l’ha mandato via, e l’uomo per ripicca ha preso l’estintore presente nelle scale dell’edificio e l’ha completamente svuotato saturando l’aria con fumo e polvere azzurra.

