Quiliano-Valleggia. In scena il 29esimo appuntamento di “Puliamo il Mondo”, la campagna di volontariato ambientale, promossa da Legambiente in collaborazione con la Rai, che chiama in aiuto cittadini di ogni età, associazioni, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti lasciati abbandonati nelle strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi.

... » Leggi tutto