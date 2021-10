Sanremo, consigliere comunale senza green pass sbattutto fuori dal Comune

Sanremo. Non ha il green pass, consigliere comunale sbattuto fuori da Palazzo Bellevue. E’ quanto accaduto questa mattina a Umberto Bellini, storico amministratore della Città dei Fiori ed ex assessore che, questa mattina, si è visto respingere all’ingresso del Comune. Motivo. Molto semplice: per i consiglieri comunali si applicano le nuove norme valide dal 15 ottobre per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, compresi assessori, sindaci e persino parlamentari. Nei palazzi del potere si può entrare solo con certificazione verde.

