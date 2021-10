Sanremo, sottosegretario alla Salute Costa: «Entro fine anno estensione categorie per terza dose»

Sanremo. «Sulla terza dose è ragionevole pensare che col passare delle settimane ci sarà un’estensione su quella che sarà appunto la platea. Siamo di fronte ad una scelta che la politica fa su quelle che sono e saranno le indicazioni scientifiche». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, facendo il punto sul piano vaccinale e sulle prospettive delle riaperture in Italia. Costa è giunto a Sanremo per assistere alla prima serata della 44esima edizione del Premio Tenco, che avrà luogo al teatro Ariston: proprio il sottosegretario si è battuto nelle scorse settimane per la riapertura al 100 per cento della capienza di teatri e cinema, dove ad oggi si può accedere con il green pass.

... » Leggi tutto