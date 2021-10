Ubriaco, ruba in farmacia e si addormenta in una siepe: nei guai ladro minorenne di Recco

Lido di Camaiore. Prima ha commesso un furto in una farmacia insieme al suo complice, poi, ubriaco, si è addormentato in una siepe e si è fatto subito scoprire. Protagonista un minorenne di origi marocchine residente a Recco, identificato dalla polizia del commissariato di Viareggio e denunciato alla Procura dei minori di Firenze. A riportare la notizia è il quotidiano online Lucca in Diretta.

