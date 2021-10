Vaccino Covid, Toti: “Oltre 1300 over 60 prenotati in poche ore per la terza dose”

Genova. “Oggi alle 12 sono partite le prenotazioni per la terza dose per tutti gli over 60: in poche ore, alle 17, erano 1.346 le persone prenotate. La dose aggiuntiva potrà essere somministrata, secondo le disposizioni nazionali, trascorsi almeno 6 mesi dalla seconda. Intanto l’introduzione dell’obbligatorietà del green pass nei luoghi di lavoro traina la campagna vaccinale in Liguria: nella settimana dal 4 al 10 ottobre sono state 10.356 le prime dosi di vaccino somministrate in Liguria, nella settimana dall’11 al 17 sono state 13.852: un incremento del 33,8%”.

