Cantieri in città, ecco tutte le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico

Genova. Nell’ambito dei lavori di demolizione della Diga di Begato, dalle 8 alle 17 di domenica 24 ottobre, via Maritano sarà chiusa nel tratto compreso tra via Cechov e via Sbarbaro per consentire a un’autogru il montaggio della scala di collegamento tra due segmenti stradali. Fino all’altezza del Paladiamante e a via Cechov l’accesso a via Maritano sarà da via Teglia. Per raggiungere la parte di via Maritano a monte di via Cechov i veicoli dovranno transitare da via Vezzani, via Wagner e via Linneo. Il servizio Amt si adeguerà ai percorsi alternativi (vedi variazioni linee). Per ragioni di sicurezza, sarà inibito il transito ai pedoni nel tratto stradale interdetto.

