Genova. Dal 25 al 29 ottobre l’Università di Genova organizza la GenOA week, una settimana di iniziative nell’ambito della International Open Access week per riflettere sulla comunicazione scientifica e sulle sfide lanciate dalla Scienza aperta (Open Science) per rendere l’accesso alla conoscenza aperta (Open Knowledge) equo per tutti.

... » Leggi tutto