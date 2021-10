Due tonnellate di salmone fuori legge sequestrate dalla Guardia Costiera: erano destinati al mercato milanese

Genova. I nuclei ispettivi sulla pesca della Guardia Costiera di Genova tra le provincie di Como e Milano hanno eseguito un sequestro penale, per reato ambientale previsto dal Codice dell’Ambiente, di un’area all’aperto di circa 850 metri quadrati, interessata dall’abbandono incontrollato di grandi quantitativi di rifiuti solidi sul suolo consistenti in cassette di polistirolo, bancali di plastica e pallets in legno, oltre ad altro materiale contenuto in sacchi destinati allo smaltimento di rifiuti speciali, provenienti dalla lavorazione di prodotti ittici di un’azienda di Bregnano in provincia di Como.

