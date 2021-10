Ex Garaventa, gara lampo per i lavori che la trasformeranno nella nuova sede della polizia locale

Genova. Si avvicina sempre di più, e a grandi passi, il momento in cui la ex scuola Garaventa, diventerà la nuova sede della polizia locale nel centro storico. I primi due piani in via San Giorgio, inutilizzati da quando la scuola è stata ricostruita quasi dieci anni fa in piazza delle Erbe, saranno presto riadattati in modo da ospitare uffici, spogliatoi, servizi destinati a 120 cantuné.

