La promessa di Anas, semaforo tunnel di Airole via per il 31 gennaio 2022. Sindaci val Roja: «Troppo tardi»

Ventimiglia. Il semaforo del tunnel di Airole verrà tolto entro il 31 gennaio del 2022. E’ quanto assicurato stamane ai sindaci della val Roja dalla delegazione di Anas giunta in Comune a Ventimiglia su invito del primo cittadino Gaetano Scullino e del presidente del consiglio comunale Andrea Spinosi.

Una risposta, quella dei vertici di Anas, che non piace soprattutto ai francesi, abituati a lavori più celeri. Jean Pierre Vassallo, sindaco di Tenda, teme che la lunga attesa al semaforo nel versante italiano possa compromettere la stagione invernale e sciistica, boccata d’ossigeno per il commercio nella valle.

