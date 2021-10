Oggi lo sciopero dei dipendenti del Gruppo Unipol “per un rientro in sicurezza sul posto di lavoro”

Liguria. Oggi, venerdì 22 ottobre, è in programma lo sciopero per le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Unipol per il rientro al lavoro in sicurezza e per contrastare la deriva autoritaria delle Relazioni Industriali. Le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Unipol, in totale 9000 dipendenti, a partire dal 4 novembre saranno obbligati al rientro in presenza senza gradualità e senza un accordo strutturale sul lavoro agile.

