Liguria. “L’assoluzione piena nel filone senese del processo Ruby Ter ‘perché il fatto non sussiste’ rende giustizia al presidente Berlusconi. Ricordiamo tutti il prezzo politico ingiustamente pagato dal fondatore e leader di Forza Italia per tutto il fango e le menzogne di cui è stato ricoperto sin dalla sua discesa in campo”. E’ quanto dichiara Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia.

... » Leggi tutto