Un sentiero del bosco, un ‘rain garden’ e campi sportivi: prende forma il nuovo parco all’ex Caserma Gavoglio

Genova. Nascosto tra i palazzi degli anni Cinquanta, in un quartiere dove difficilmente si transita – se non ci si abita – sta sorgendo, a Genova, un nuovo parco. Siamo al Lagaccio, dentro le mura di quei cinque ettari occupati un tempo dalla caserma Gavoglio e dove, finalmente, iniziano a delinearsi i confini di un progetto di rigenerazione innovativo, che punta davvero sul verde e sugli spazi pubblici, per aumentare il livello di resilienza di una valletta da anni a rischio, per il degrado, l’abbandono e le problematiche idrogeologiche.

