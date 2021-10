Ai Martedì Letterari Marco Marvaldi, l’ideatore dei “Vecchietti del BarLume”

Sanremo. Il 26 ottobre sarà nel teatro dell’Opera alle ore 16.30 Marco Malvaldi con il suo recentissimo “Bolle di Sapone” (Sellerio) , il nuovo successo editoriale. In questa nuova commedia gialla, ambientata in pieno lockdown, i Vecchietti del BarLume sono ancor più protagonisti e sottili risolutori. Il loro sguardo è più che mai penetrante nelle ingiustizie sociali e nelle diseguaglianze messe in risalto dal momento tremendo. Ma sarà Massimo, come al solito, a mettere la parola fine a tutta l’intricata indagine, con tanta capacità di entrare in sintonia col prossimo, e un’arguzia in più che sorprende tutti.

... » Leggi tutto