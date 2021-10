Camporosso. Il 24 settembre la pattuglia della polizia locale di Camporosso, durante un controllo del territorio, non è potuta intervenire su un incidente stradale con feriti verificatosi alle 17.40 circa in corso Italia in corrispondenza del cimitero di Camporosso a causa della totale perdita di pressione dei due pneumatici posteriori del veicolo di servizio.

... » Leggi tutto