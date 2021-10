Derthona Imperia, i convocati neroazzurri

Imperia. Sono 21 i convocati da mister Nicola Ascoli per la difficile trasferta di domani sul campo del Derthona, attualmente terza forza del campionato. Ancora out Demontis, positivo al covid, al quale si aggiunge Di Lauri, torna Mara dopo la squalifica e prima chiamata per il giovane Mattia Foti.



Questa la lista completa:

Bacherotti, Bova, Canovi, Cappelluzzo, Cassata, Carletti, Caruso, Castaldo, Comiotto, Coppola, De Simone, Fatnassi, Fazio, Foti, Gabriele, Giglio, Kacellari, Mara, Minasso, Montanari, Petti.

