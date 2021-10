Pesca sportiva, Piana (Lega): “Settore da rilanciare, basta divieti”

Genova.”Sin dall’inizio della legislatura ho intrapreso un confronto serrato con Autorità di sistema portuale e Capitaneria di Porto per fare in modo che a Genova e in Liguria la tradizione della pesca sportiva in mare sia salvaguardata e potenziata, anche in funzione dell’ importante indotto economico che genera non soltanto per i negozi di settore, ma per tutto il sistema turistico contribuendo alla destagionalizzazione dello stesso”.

... » Leggi tutto