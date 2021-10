Vallecrosia. Beneficenza e divertimento al centro della Partita del Cuore andata in scena sabato presso la struttura Raoul Zaccari a Camporosso. In una splendida giornata di sole è riuscita la competizione calcistica, aperta a tutti, organizzata dalla Polisportiva Vallecrosia Academy in collaborazione con Sonia Lo Bello, titolare dell’attività “Sonia Parrucchieri”, a favore della Spes.

