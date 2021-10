Dagli antipodi alla Russia, dagli Appennini alle Ande: il nome “San Remo” preso in prestito da mezzo mondo

Sanremo. Forse sarà il Festival, la Milano-Sanremo, il carri fioriti, le tante manifestazioni ed il richiamo turistico più che secolare, fatto sta che il nome di Sanremo è famoso in tutto il mondo. Sono infatti molteplici le attività che, ( letteralmente sparse per il globo), portano il nome della Città dei Fiori, scritto attaccato o no.

Partendo dagli antipodi, in Australia c’è un cittadina, una marca di macchine del caffè ed una di pasta. Quest’ultima la “San Remo maccheroni company” di Adedalaide, fondata da Luigi Crotti nel 1936, è una delle più grosse produttrici di prodotti alimentari del continente oceanico. Il paesino invece, località turistica che conta poco più di 1000 anime sulla costa sud vicino a Melbourne, si chiama così dal 1888 in onore proprio della vocazione turistica di Sanremo, già due secoli fa tra le mete più gettonate dalla ricca borghesi e nobiltà europea, anglosassone e russa in primis. Spostandoci di latitudine molto più a nord, ma seguendo grosso modo gli stessi fusi orari, a Vladivostock, sulla Costa atlantica russa davanti al Giappone, a ben 12.000 chilometri dalle lande matuziane, troviamo il ristorante “San Remo”, specializzato in cucina giapponese ed europea.

