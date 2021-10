Altra rimonta in trasferta per la Cairese, come quella di Pietra. I gialloblù superano la Genova Calcio e salgono al comando della classifica raggiungendo il Taggia. Aggancio reso possibile dalla super prestazione proprio del Pietra Ligure contro lo stesso Taggia. Un sei a tre che rilancia le ambizioni della truppa Pisano. Ancora male il Varazze e bene il Finale. Primo punto per l’Alassio.

