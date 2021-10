Il governatore Toti invita a vaccinarsi contro l’influenza stagionale

Genova. «A Verona e nel Lazio sono stati isolati i primi due casi di influenza. Nei nostri laboratori si registrano sempre meno infezioni da Covid-19 mentre stanno aumentando i virus che circolavano prima della pandemia. Se da una parte stiamo dando una spallata al Coronavirus dall’altra rischiamo un aumento della circolazione del virus influenzale, lo scorso inverno quasi azzerato grazie alle misure di contenimento, come ad esempio l’utilizzo della mascherina. In questa fase, quindi, è particolarmente importante vaccinarsi anche contro l’influenza e continuare a rispettare le regole». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale.

