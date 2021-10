La doppietta di Allaria ribalta una partenza shock: pari orange contro l’Alassio

Ospedaletti. Domenica sull’altalena delle emozioni al centro sportivo di Camporosso. Primo tempo pirotecnico tra Ospedaletti e Alassio con partenza shock e tentativo di rimonta già nel giro dei primi 45 minuti di gioco. La partenza orange è da incubo: l’Alassio ne segna due nel giro di quattro minuti prima con Gargano e poi con Oviahon. Difficile riordinare le idee e non perdere le redini del match. Così mister Biffi mette mano allo schema tattico richiamando in panchina De Mare per inserire Allaria. Soluzione che dà i frutti sperati.

... » Leggi tutto