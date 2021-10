La “metropolitana ferroviaria” di Genova è ancora un’incognita, rebus sulla stazione di Terralba

Genova. Se ne parla molto poco, forse perché doveva essere pronto già 8 anni fa e le previsioni più ottimistiche adesso parlano del 2024 salvo ulteriori slittamenti. Ma il nodo ferroviario di Genova, opera confluita nel maxi progetto unico del Terzo Valico che vale complessivamente 6,8 miliardi, dovrebbe rappresentare la prima svolta concreta per il trasporto pubblico cittadino, trasformando l’attuale ferrovia urbana in una vera metropolitana, almeno nel tratto Voltri-Brignole. Il condizionale purtroppo è d’obbligo perché, se da una parte proseguono i lavori per creare nuovi binari e rendere indipendenti il traffico merci e i treni passeggeri a lunga percorrenza, dall’altra restano troppi punti interrogativi.

