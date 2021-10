Prima Categoria “B”: il Savona scappa, tutte genovesi nella griglia play off

Quarto turno del girone “B” di Prima Categoria. Prosegue la marcia del Savona, che supera per due a zero una buona Vadese. Quattro su quattro. L’unica squadra che tiene il ritmo è la Sampierdarenese, seconda con dieci punti. La squadra di mister Oliva ha vinto oggi contro la Vecchiaudace Campomorone. Completano il quadro play off, anche se è ancora presto per fare questi discorsi, le genovesi Pontedecimo, Campese e Vecchiaudace. Primo successo in campionato per il Quiliano&Valleggia, a valanga sul Fegino. Perde di misura la Letimbro con la Pro Pontedecimo.

... » Leggi tutto