RunRivieraRun Half Marathon: Lengen Lulkurraru vince la gara maschile, Omosa Teresiah nel femminile

I vincitori.

La RunRivieraRun HalfMarathon di questa mattina ha visto primeggiare due atleti portacolori del Kenya. Primo posto per Lengen Lulkurraru della Run2gether con tempo di 1:06:03. Il connazionale Eric Riungo dell’Atletica Saluzzo è arrivato secondo, con tredici secondi di ritardo rispetto al vincitore. Gradino più basso del podio per Federico Maione della Multisport Cantù (1:07:28). Lo scettro femminile è andato a Omosa Teresiah Kwamboka della Run2gether (1:14:21). Un’altra kenyota, come nel maschile, a completare la coppia di testa, Waweru Esther Wangui (Sport Project VCO). Terzo posto per Alice Franceschini di Atletica Spezia Duferco (1:22:22).

