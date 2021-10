Savona Fbc, scoppia l’ennesimo terremoto: il vice-presidente Simone Marinelli lascia la società

Savona. Una diretta Instagram per dire addio. È stata questa la modalità scelta da Simone Marinelli per annunciare le sue dimissioni dal ruolo di vice-presidente del ritrovato Savona Fbc, un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto una tranquilla nottata di fine ottobre. Dopo aver assistito dagli spalti dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro al derby d’Italia, l’ormai ex numero 2 degli Striscioni ha scelto di sostare in un Autogrill presente sulla via del ritorno a casa per rendere pubbliche le proprie intenzioni.

