Scuola forestale, dal Rotary otto borse di studio e il sostegno al progetto “Cantiere Forestale

Ormea. Venerdì mattina 22 ottobre la Scuola forestale ha accolto il past president del “Rotary club” di Mondovì Livio Vivalda giunto per consegnare borse di studio agli studenti ritenuti meritevoli per impegno, profitto e buon comportamento nel corso dell’anno scolastico 2019-2020. «Da anni il “Rotary club” di Mondovì dimostra grande attenzione e sensibilità verso la nostra Scuola – ha detto la dirigente scolastica Mara Ferrero – Una scuola che è perla incastonata in un contesto di pregio e le cui peculiarità stanno tutte racchiuse nello slogan “Imparare facendo”: alla Scuola forestale i giovani hanno l’opportunità di acquistare competenze pratiche che oggi il mondo del lavoro ricerca in modo sempre più insistente».

