Allerta meteo 4 ottobre, Giampedrone: “Tecnici di PC in Liguria, in attesa dello stato di emergenza”

Savona. “Da domani avremo sul territorio della Liguria i tecnici dei dipartimento nazionale di protezione civile. Starano qui almeno fino a venerdì e lavoremo insieme affinché nel più breve tempo possibile possa essere riconosciuto lo stato di emergenza. Siamo stati al Santuario e abbiamo già stanziato le prime risorse per le arterie provinciali, che erano le principali per collaborare con le istituzioni locali affinché più gente possibile fosse tolta dall’isolamento”. Lo ha affermato questo pomeriggio l’assessore regionale Giacomo Giampedrone intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dello studio della Fondazione CIMA con Università di Genova e Arpal sui cambiamenti climatici in Liguria nei prossimi 30 anni.

