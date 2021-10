Asl2, aperto il nuovo centro “Generazioni in Gioco” per contrastare l’azzardo tra i giovani

Savona. Ha aperto oggi a Savona in Corso Italia 15r (a pochi passi da piazza Marconi) il nuovo Centro “Generazioni in Gioco” o GIG. Un servizio promosso dal Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze di Asl2, in collaborazione con Gruppo Redancia, Centro Scientifico Sanitario, e Società Proteo, dedicato agli under 25, dove è possibile trovare gratuitamente aiuto da parte di una équipe multidisciplinare. Presenti il sindaco di Savona Marco Russo e del Direttore Generale di Asl2 Marco Damonte Prioli.

