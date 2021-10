Bene la Cairese in trasferta contro la Genova Calcio. La squadra è riuscita per la seconda volta in campionato, la prima era stata con il Pietra Ligure, a vincere la partita partendo dal doppio svantaggio. La doppietta di Parodi non ha tagliato le gambe alla Cairese, che ha saputo reagire e trovare il goal due volte con Poggi, in grande spolvero quest’anno, e con Pastorino.

... » Leggi tutto